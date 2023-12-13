Как не попасться на уловки мошенников, о схемах, по которым они действуют, говорилось в ходе встречи представителей полиции с трудовым коллективом ГУЗ «Добринская ЦРБ».

— С каждым днем, — говорит заместитель начальника ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции Ирина Хованцева, — появляются все новые и новые способы обмана граждан. Действиям мошенников чаще всего доверяют люди более старшего возраста, пенсионеры. Но немало и работающего населения, есть и молодежь. Поэтому нашими сотрудниками ежемесячно проводятся такие вот встречи с трудовыми коллективами по профилактике мошенничества, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Пришедшие на встречу с полицейскими медработники посмотрели видеоролик, подготовленный пресс-службой УМВД России по Липецкой области и основанный на реальных событиях, рассказах обманутых людей. Присутствовавший на встрече заместитель начальника полиции ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции Александр Еремин отметил, что часто жертвами мошенников становятся доверчивые добринцы. Есть среди них и коллеги медиков.

Полицейские рассказали собравшимся о реальных случаях, которые были зарегистрированы на территории района. Бывало и такое, когда доверчивые граждане брали на себя по одному или два кредита и потом переводили деньги на «безопасные» счета мошенников. А сейчас набирает обороты новый способ мошенничества, связанный с QR-кодами на портале Госуслуг. Речь идет о схеме, аналогичной получению доступа в онлайн-банки.

Стражи правопорядка напомнили присутствующим, что сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные, и призвали их не передавать третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию. В конце встречи сотрудники полиции попросили довести эту информацию до своих родных и близких, друзей.