Медработники отметили свой праздник

Традиционно в третье воскресенье июня свой праздник отмечают представители той профессии, чья работа заключается в помощи людям, спасении их здоровья и жизни — наши медицинские работники.

Официально День медицинского работника был учреждён в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».

Этот праздник посвящён всем специалистам системы здравоохранения: врачам, медсёстрам, фельдшерам, санитарам, лаборантам, фармацевтам, сотрудникам скорой помощи, преподавателям медвузов, их студентам, ординаторам, аспирантам и техническому персоналу больниц и поликлиник. Одним словом, всем представителям этой благородной профессии, выбравшим для себя непростую миссию — стоять на страже здоровья и жизни своих пациентов.

Выбор третьего воскресенья июня был обусловлен рядом факторов. Во-первых, лето — относительно спокойный период в медицинской практике. Это позволяло организовать торжественные мероприятия. Во-вторых, июнь символизирует обновление, здоровье и жизненную силу, с чем также ассоциируется профессия медика.

Торжественная церемония награждения лучших медицинских работников Добринского округа прошла в минувшую пятницу в кафе «Молодёжное».

Людей в «белых халатах» сердечно поздравил заместитель руководителя муниципалитета Олег Малыхин, пожелав им крепкого здоровья и семейного благополучи. Вместе с главным врачом ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтиной Третьяковой они вручили заслуженные награды федерального, областного и муниципального уровня более 70 врачам, медицинским сёстрам и всем представителям профессий, которые тесно связаны со сферой медицины.

Самой высокой профессиональной награды — почётной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд была удостоена врач акушер-гинеколог Лола Юнусова.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения Липецкой области почётную грамоту регионального парламента вручили зубному врачу Марине Кашириной и медицинской сестре Людмиле Анохиной.

Благодарственные письма правительства Липецкой области получили медицинская сестра Людмила Андреева и заведующая аптекой Галина Путилина.

Благодарностями регионального парламента отмечены старший фельдшер Александра Гаршина, медицинский лабораторный техник Елена Малыхина, медсестра врача общей практики (семейного врача) Марина Маликова.

А благодарственным письмом регионального законодательного органа награждена старшая медицинская сестра Ирина Зайцева. Главная медицинская сестра Светлана Шилова получила почётную грамоту Союза женщин России. И еще более 60 работников добринской системы здравоохранения стали обладателями почётных грамот и благодарностей муниципалитета, ЦРБ и местного профсоюза.

А после официальной части все собравшиеся за празднично накрытыми столами могли свободно пообщаться друг с другом и просто отдохнуть в дружеской атмосфере.