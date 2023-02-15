В Добринской больнице состоялись традиционные состязания среди медиков среднего звена

— Этот конкурс мы проводим более 20 лет подряд, — рассказывает главная медсестра ГУЗ «Добринская ЦРБ» Любовь Третьякова, — перерыв был только во время пандемийных лет. И если все прошлые разы соревновались лишь медсёстры, то в нынешнем году мы решили немного изменить формат.

Принимали участие все, кто имеет среднее медицинское образование: акушерки, фельдшера ФАПов и непосредственно медицинские сёстры. Всего состязались 15 представительниц от каждого подразделения.

Соревнования включали в себя теорию, состоящую из тестов, и практику, где необходимо было справиться с доставшимся заданием (например, провести регистрацию ЭКГ). За действиями конкурсанток следило строгое и опытное жюри, в которое вошли: главврач Л.И. Самошина (председатель), её заместитель Т.В. Зубкова, главная медсестра Л.Н. Третьякова, ветераны Н.Д. Маликова и Г.В. Окорокова.

По итогам прошедшего этапа победительницей стала О.Н. Дедяева. Второе место у Н.И. Злобиной. Третье разделили Л.И. Данилина, О.В. Патутина и С.В. Свиридова.

В результате после двух туров 5 участниц вышли в финал. Их ждёт заключительный этап — творческий, который состоится в преддверии Международного женского дня на сцене РДК и будет включать в себя три тура: «Визитную карточку», «Конкурс талантов» и «Конкурс группы поддержки».

Самая сильнейшая из пяти медсестёр представит Добринский район на областном конкурсе медицинских сестёр.