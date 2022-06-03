Медицинские учреждения Липецкой области получат 18 легковых автомобилей «Лада Гранта». В настоящее время состоялся электронный аукцион. Его стоимость составила более 15 млн рублей, сообщили в управлении здравоохранения региона.

Транспортные средства закупили в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». Новые машины задействуют в перевозке пациентов в поликлиники и больницы, выездов врачей к пациентам на дом, доставке лекарств, перевозок биологического материала для исследования. Автопарк обновится в следующих больницах и поликлиниках региона:

Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» (2 шт.);

Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (1 шт.);

Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (1 шт.);

Липецкая городская поликлиника №1 (1 шт.);

Липецкая городская поликлиника №2 (2 шт.);

Липецкая городская поликлиника №4 (2 шт.);

Липецкая городская поликлиника №5 (1 шт.);

Липецкая городская поликлиника №7 (2 шт.);

Липецкая городская детская больница (3 шт.);

Липецкий областной клинический центр (1 шт.);

Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области (1 шт.);

Елецкая городская детская больница (1 шт.).

Обеспечение медицинских организаций автотранспортом для доставки пациентов и медицинских работников, лекарственных препаратов и биологического материала способствует достижению основной цели государственной программы – повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи. «Забота о здоровье людей, совершенствование системы здравоохранения всегда остаются в числе главных задач, над которыми мы работаем постоянно», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.