Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер предприятия – благотворительный фонд «Милосердие» в 2020 году безвозмездно передали в клиники Липецкой области лекарства, оборудование и средства защиты на сумму более 392 млн рублей. Основная часть помощи была направлена для профилактики заражения и лечения больных с особо тяжелыми формами COVID-19.

С начала пандемии в 13 региональных и муниципальных медицинских учреждений Липецкой области передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 165 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, лекарства, оборудование для трех ПЦР-лабораторий.

Во время второй волны пандемии в ковидные госпитали Липецка, Ельца и Грязинского района от НЛМК и фонда «Милосердие» поступили 232 упаковки препаратов общей стоимостью более 10 млн рублей. В ближайшее время новолипчане планируют продолжить поставки востребованных медикаментов в лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании, сообщили в пресс-службе комбината.

«Сегодня врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Медицинские работники – герои нашего времени, и все мы это сейчас видим. Они являются главными творцами успеха в противодействии COVID-19, начиная с мер профилактики и до спасения больных в операционной. Врачи всегда были военнообязанными, и сегодня люди в белых халатах каждый день, как на войне. Они ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.