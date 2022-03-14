Физиотерапевтические и массажные кабинеты с 15 марта возобновят работу в медучреждениях Липецкой области. Также к привычному графику возвращаются кабинеты водо- и грязелечения, снова доступны занятия лечебной физкультурой. В последнее время эти услуги в государственных медицинских организациях региона не оказывались из-за введённых ранее ковидных ограничений.

В областном управлении здравоохранения отмечают, что эпидобстановка в регионе постепенно стабилизируется. Число госпитализаций с коронавирусом значительно снизилось, в связи с чем коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращён до 1540 мест. К концу недели вернётся к профильной деятельности терапевтический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед». Завершает работу в качестве инфекционного госпиталя стационар в посёлке Матырский, новые пациенты в него не поступают, оставшиеся заканчивают лечение. Со следующей недели этот стационар начнёт приём по прежним профилям работы.