Управление здравоохранения Липецкой области опубликовало график работы государственных медицинских организаций региона в праздничные дни с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

4 января и 6 января 2024 года поликлиники работают по графику рабочего дня. 30 декабря 2023 года, а также 2 и 8 января 2024 года – по графику субботнего дня с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00. 31 декабря 2023 года, 1, 3, 5,7 января 2024 года поликлиники не работают.

Приём в стоматологических поликлиниках 30 декабря 2023 года, 2,4,6,8 января 2024 года будет вестись по графику субботнего дня. 31 декабря 2023 года, 1, 3, 5,7 января 2024 года стоматологические поликлиники не работают. В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии Областной стоматологической поликлиники (ул. Циолковского, д. 22).

Травмпункты работают круглосуточно. Экстренная госпитализация – в соответствии с графиком дежурств стационаров. Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение Липецкого областного клинического центра (Липецк, ул. Ленина, д.35).