Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам благоустроен в селе Стрелец Долгоруковского района

Братская могила, где покоятся 128 красноармейцев, павших в ожесточенных боях за село Стрелец во время Великой Отечественной войны, отремонтирована в Долгоруковском районе. Здесь уложили яркую тротуарную плитку, обновили стелу и барельеф с изображением воина с пулеметом в руках, установили новые гранитные плиты с именами героев.

«Бой за село длился двое суток, — рассказал глава Грызловского поселения Иван Малютин. — Фашисты превосходили наших солдат численностью и вооружением, они вели обстрел с очень выгодных позиций. Но красноармейцы сумели победить врага. Для нас они — настоящие герои». Об этом подвиге бойцов 4-го Воронежского добровольческого коммунистического полка 1-й гвардейской дивизии Ивана Руссиянова теперь рассказывает информационный стенд. Его установили рядом с братской могилой. В благоустройстве мемориала сельской администрации помогли спонсоры.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа».