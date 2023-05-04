Военный мемориал в селе Средняя Матренка Добринского района обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает управление ЖКХ Липецкой области.

На территории комплекса отремонтировали памятник, заменили тротуарную плитку, смонтировали наружное освещение и архитектурную подсветку, установили малые архитектурные формы. Также рядом появилась «Стена Памяти», на которой разместили таблички с именами погибших и вернувшихся с войны односельчан. Отдельный фрагмент композиции посвятили спецоперации. Так среднематренцы решили увековечить память земляка Данилы Рущинского, погибшего при выполнении воинского долга на Украине. Кроме того, на входе в парк, в котором находится мемориальный комплекс, установили арку.

Обновленный мемориальный комплекс откроют 9 мая. В этот день в его основание заложат «капсулу времени» с посланием потомкам. Вскрыть ее смогут только через 100 лет правнуки и праправнуки ныне живущих сельчан.

«Мемориалы – это символ нашего уважения и благодарности героям за их дела и подвиги. Мы должны поддерживать эти памятники в чистоте и порядке и прививать это нашим детям, чтобы они знали и понимали, каким мужеством и силой воли порой нужно обладать, чтобы защищать то, что любишь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2023 году помимо мемориала в Добринском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» также комплексно благоустроят памятные места в селе Конь-Колодезь Хлевенского района и на территории сквера Афганцев в Ельце.