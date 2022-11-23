В память об уроженце села Порой Добровского района Алексее Деревянко, погибшем в ходе проведения специальной военной операции, в его родной школе открыли мемориальную доску и Парту Героя. Участие в митинге, прошедшем накануне в школьном зале Боевой славы, приняли учащиеся, педагоги, сослуживцы, почетные гости, родные и близкие бойца.

Алексей родился в Порое, там же пошел в первый класс. Затем семья переехала в Липецк. Юноша служил в правоохранительных органах, а последние годы был кинологом в Росгвардии. Не раз ему доводилось бывать в горячих точках. К отправке в зону СВО Деревянко отнесся как к очередной командировке. Он не сомневался, что все пройдет как надо, строил планы на будущее, но знал, что будет тосковать в разлуке с семьей и в особенности с двухлетней дочерью. 6 мая 2022 года при выполнении боевого задания Алексей погиб. Посмертно он награжден орденом Мужества.

«Наши воины сейчас защищают нашу родину, наше будущее. Наш долг – поддерживать тех, кто находится в зоне СВО, помогать их родным. А тех, для кого военное задание окажется последним делом в жизни, мы будем чтить, как истинных героев», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.