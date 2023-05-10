Памятные доски выпускникам гимназии №1 Андрею Горкуну, а также школы №3 Сергею Ряховскому и Михаилу Большагину открыты на зданиях образовательных учреждений в Лебедянском районе. Выполнявшие воинский долг в зоне СВО лебедянцы указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за самоотверженность, отвагу и смелость награждены орденом Мужества посмертно.

На открытии мемориальных досок военнослужащим собрались родители героев и их близкие, друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики. Школьники выпустили в небо белые воздушные шары и возложили живые цветы к мемориальной доске.

«Отвага, самоотверженность и сплоченность остаются для наших ребят образцом служения Отечеству, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Эти качества вызывают искреннее уважение к людям, вставшим на защиту Родины. Воины-липчане храбро сражаются в ходе специальной военной операции и в боях с националистами показывают примеры стойкости и мужества. Мы воспитываем молодое поколение на подвигах соотечественников и земляков. Но самое главное – герои-липчане навсегда в сердце каждого из нас».