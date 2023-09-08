В четырёх районах Липецкой области обновлены мемориальные комплексы. Благоустройство прошло на памятных местах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Конь-Колодезь в Хлевенском районе, селе Талица Елецкого района и в селе Средняя Матрёнка Добринского района. А в селе Куймань Лебедянского района обустройство стало возможным благодаря региональной программе «Рубль на рубль». По ней на каждый привлеченный спонсорский рубль муниципалитеты получают дополнительные средства из областной казны.

На мемориалах обновили памятники, стеллы и стены памяти, добавив на них новые имена участников Великой Отечественной войны, а также погибших во время специальной военной операции. «Война принесла огромные испытания для всей страны, прошлась по судьбе каждой семьи, каждого человека. Миллионы жизней были отданы на алтарь Победы. Воины-освободители, среди которых более 260 тысяч жителей Липецкой области, совершили великий подвиг во имя мира, ради будущего детей и внуков. Наша святая обязанность – приумножать из поколения в поколение героическую летопись Отечества», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.