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Реконструкция мемориального комплекса на площади Героев в Липецке начинается 30 сентября. Подрядчик обновит сектор, расположенный справа от Вечного огня.

Специалисты отремонтируют стену Памяти, облицуют её гранитом и сделают гравировки с именами красноармейцев. На время работ центральная часть памятника будет перекрыта. Пройти к Евдокиевской церкви можно с левой стороны.

Обновляют мемориальный комплекс на средства областного бюджета и федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

«Хранить память о подвиге Героев – наша обязанность. Мы должны передать молодёжи неискажённую правду, рассказанную героями-фронтовиками, имена которых выгравированы на многочисленных памятниках. Реконструкция таких мемориалов – дань памяти бойцам, отдавшим жизнь за наше будущее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.