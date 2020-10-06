Мэр Добринки обратился к жителям поселка и руководителям предприятий в связи с участившимися пожарами

Глава администрации Добринского сельсовета Николай Чижов обратился к жителям поселка и руководителям предприятий, призвав их не разводить костры и жечь мусор, а также убрать свои территории от сухой травы:

“Уважаемые жители сельского поселения Добринский сельсовет, руководители предприятий и организаций всех форм собственности! В связи с участившимися пожарами и введением противопожарного режима на территории района администрация Добринского поселения обязует:

На подведомственной территории предприятий и организаций, а также придомовой территории многоквартирных и частных жилых домов провести очистку от остатков сухой травы, растительности и других сгораемых материалов;

Строго запрещается разводить костры и жечь мусор. За нарушение правил пожарной безопасности КоАПом (ст. 20.4) предусмотрены штрафы.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких. Пожар легче предупредить, чем потушить!”