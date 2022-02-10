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Мэр Липецка Евгения Уваркина обсудила с перевозчиками изменения в системе общественного транспорта

1 час назад
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Глава города Липецка Евгения Уваркина провела совещание с представителями компаний, которые обслуживают маршруты общественного транспорта. На повестке дня – условия новых контрактов, которые, как известно, будут заключать в этом году. Изменения коснутся и маршрутной сети Липецка, и обязанностей перевозчиков.

В новых контрактах будут чётко прописаны требования к перевозчикам, водителям и состоянию транспортных средств. В их числе чистота автобусов, исправная работа их систем отопления и вентиляции, соблюдение установленного расписания. За нарушения предусмотрены штрафы. Если условия не соблюдаются систематически – предпринимателям грозит расторжение договоров.

Евгения Уваркина отметила, что сегодня к общественному транспорту много претензий, как у жителей, так и у администрации. Они касаются работы перевозчиков и состояния транспортных средств. Так, согласно проведённому в прошлом году анализу, не все автобусы соответствуют требованиям доступной среды. Мало машин, оснащённых кондиционерами. Ещё один важный показатель – безаварийность. В среднем на один автобус приходится по 0,35 дорожно-транспортных происшествий в год, совершённых по вине водителя.

  • Это показатели, из которых складывается качество перевозок и комфорт жителей. Они также будут учтены при подготовке технического задания для аукционов. В ближайшее время мы с вами как с экспертами их обсудим, чтобы вместе определить условия, которые будут оптимальными, — отметила Евгения Уваркина.

Мэр Липецка подчеркнула, что задача, которая сегодня стоит перед департаментом транспорта – повысить качество пассажирских перевозок. Для этого необходимо предложить условия для стимулирования перевозчиков к обновлению автопарка и совершенствованию системы.

Напомним, сейчас в областном центре действует 55 маршрутов, 30 из них обслуживает «Липецкпассажиртранс», 25 – частные перевозчики.

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