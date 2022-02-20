Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Инстаграм поделилась итогами прошедшей встречи с жителями по поводу перспектив развития микрорайона «Елецкий».

«Школа, детский сад, поликлиника, скверы и другие общественные пространства, а также дороги и тротуары, которые соединят социальные объекты и дома микрорайона, – всё это планируем построить в «Елецком» в течение нескольких лет», — рассказала Евгения Уваркина.

«Я благодарна жителям за то, что они такие активные.

Мы вместе ещё в 2021 году сформировали рабочую группу. И меня очень радует, что люди не просто участвуют в дискуссиях, но и готовы включаться в работу, предлагать варианты, решения… и даже заниматься проектированием, — написала мэр города. — Так, сегодня на встрече несколько жителей попросили включить их в рабочую группу по созданию эскизного решения по обустройству сквера Осканова и пешеходных маршрутов внутри микрорайона. Они готовы трудиться с нашими проектировщиками, чтобы в апреле показать предварительное решение жителям микрорайона.

К проектированию планируем приступить уже в этом году, к работам – в следующем».

По словам Евгении Уваркиной, в планах — построить школу на 1200 мест и садик на 350. Сейчас Министерство обороны продолжает работу по замерам уровня шума. Впереди обсуждение с Роспотребнадзором и формирование границ шумовых зон. Эти процедуры займут около четырёх месяцев.

Про поликлинику рассказала замначальника управления здравоохранения Оксана Фатеева. Её планируют построить до конца 2023 года. Учреждение будет разделено на взрослое отделение – 600 посещений и детское – 200 посещений в смену. Здесь планируют установить оборудование экспертного класса, создать условия для работы узких специалистов, их штат уже комплектуют, а также открыть женскую консультацию.

«Мы хотим сделать микрорайон по-настоящему комфортным, прикладываем для этого необходимые усилия. И очень ценим, что в эту работу включаются жители. В вопросах планирования дорожной инфраструктуры нам также важно их участие, ведь они лучше других знают, на что необходимо обратить внимание», — заключила мэр города.