Вопросы уборки снега на дорогах и во дворах вновь стали одной из главных тем еженедельного оперативного совещания главы города Липецка.

Начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич доложил, что за неделю поступило 70 обращений по поводу уборки проезжих частей, 65 из них отработаны. В сутки 11 бригад специалистов убирают порядка десяти тысяч кубометров снега.

— Максимальный упор делаем на внутриквартальные проезды – ежедневно направляем на эти работы до десяти машин. Также работаем в частном секторе. Неделя предстоит неспокойная – в прогнозе снегопады и перепады температуры. Усиливаем очистку ливневой канализации. Здесь проблема – снег, забивающий дождеприёмные решётки, — сообщил начальник управления.

Евгения Уваркина отметила, что особое внимание стоит уделить внутриквартальным проездам к социальным учреждениям, здесь нужно чистить не только дорогу, но и следить за состоянием парковок и тротуаров.

Ещё один острый вопрос – уборка дворов многоквартирных домов. Как известно, в пятницу в областном центре специалисты Госжилинспекции и городского департамента ЖКХ провели сплошной рейд и проанализировали работу управляющих компаний. Евгения Уваркина подчеркнула, что уже завтра, 1 февраля, необходимо выявить самые проблемные УК. Особое внимание – не только уборке снега, но и расчистке крыш МКД от снега и сосулек.

— Мы понимаем, что сейчас из-за плюсовых температур ситуация становится небезопасной. Нужно взять этот вопрос на особый контроль, регулярно мониторить обстановку, выявлять адреса, где есть хронические проблемы, — поставила задачу мэр Липецка.

Также Евгения Уваркина подчеркнула, что сейчас погода позволяет коммунальщикам работать на опережение. При плюсовой температуре снег во дворах убирать гораздо проще. На эти мероприятия нужно направить людей и технику, а перед морозами, заблаговременно, просыпать территории противогололёдными материалами.

— Адреса, где ситуация не меняется, управляющие компании бездействуют, нужно взять на особый контроль. Данные по ним необходимо передавать в Госжилинспекцию для принятия мер реагирования, — подчеркнула мэр.