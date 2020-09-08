Мэр Липецка Евгения Уваркина ушла на самоизоляцию

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Инстаграме сообщила, что у одной из одной из ее дочерей обнаружили коронавирус. К счастью, болезнь протекает легко.

Градоначальница сделала тест, который оказался отрицательным. Тем не менее, Евгения Уваркина решила перестраховаться и неделю поработать дома.

“Этот случай – еще одно напоминание, что вирус не отступил, и каждый из нас в любой момент подвержен риску заражения. Я хочу обратиться ко всем липчанам – пожалуйста, заботьтесь о безопасности. Не пренебрегайте средствами защиты, особенно в людных местах. Носите маски и перчатки. Понимаю, что все уже устали, но нужно работать на опережение, ведь речь идет о нашем здоровье”, – написала Евгения Уваркина в Инстаграме.