Администрация города Липецка продолжает борьбу с незаконными постройками. В настоящее время в поле зрения – заведения общественного питания с сезонными кафе. По закону такие пристройки не должны быть капитальными. В них разрешено размещение столов и скамеек. Но не позднее 5 ноября все это необходимо демонтировать до следующего сезона.

«Внешний вид сезонных кафе не портит облик города, поскольку эскизы утверждает мэрия. Однако пользование этой территорией разрешено только с 1 апреля по 1 ноября на условиях аренды. В остальное время они не должны занимать место и уменьшать проход», – пояснила вице-мэр Светлана Сурмий.

Спорные ситуации по объектам рассматривает суд. Случается, что веранды, на которых размещаются сезонные кафе, оказываются объектами капитального строения. В этом случае владельцы могут провести процедуру узаконения пристройки и оставить ее. В противном случае – придется снести. Сейчас в судах около десятка подобных дел в разной стадии производства. Среди них – пиццерия на Первомайской, бар «Трибуна» и кафе «Парк».

Как сообщили в мэрии, борьба с незаконно размещенными объектами ведется постоянно. За 2023-2024 снесено больше 20 киосков, 40 нестационарных объектов торгового назначения и 500 металлических гаражей.