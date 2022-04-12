Сегодня на заседании комиссии в Липецком горсовете обсудили транспортно-эксплуатационное состоянии мостов в Липецке.

Как доложил депутатам председатель профильного департамента, из 23 мостов в Липецке — 7 по результатам обследования находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, 2 — в аварийном.

— В неудовлетворительном состоянии находятся второй мостовой переход, Сокольский путепровод, мост по улице Октябрьской, мосты №12 и 15 в районе Стагдока, мост по улице Советской, а также автодорожный путепровод через железную дорогу в районе Новой жизни. В аварийном состоянии находятся пешеходный мост через ж/д пути по улице Гайдара и мост через Лог по улице 40 лет Октября, — уточнил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.

Мосты в Липецке начали строить с конца 40-х годов прошлого века. Самый старый — по ул. Советской был введен в эксплуатацию в 1948 году. Последними открыли два моста в районе Стагдока, в 1978-м.

По словам Николая Дергунова, до 1 июля планируют выполнить техническое обследование эстакады Петровского моста. Ведется разработка ПСД по реконструкции моста через р. Липовка по ул. Советской, моста по ул. Октябрьской и по ул. Первомайской.

Мост по ул. Гайдара признан аварийным в 2018 году, суд постановил его демонтировать. Сейчас ведутся работы по обустройству альтернативного пешеходного пути, соединяющего улицу Гайдара с улицами Орловской и Шкатова, которые планируется завершить в ближайшее время. Учитывая социальную значимость моста, в январе было проведено обследование на предмет технической возможности проведения реконструкции без его демонтажа. Установлено, что основную нагрузку на мост оказывает контактная сеть ж/д путей. При условии переноса контактной сети, возможно, выполнить работы по укреплению конструкций моста. Администрация подала в марте в суд заявление о пересмотре решения о демонтаже.

— Мост по улице Гайдара очень важен для местных жителей. Какова перспектива изменения решения суда о демонтаже? Подтверждает ли РЖД готовность перенести контактную сеть? В момент ремонта как жители будут передвигаться из одной части в другую? — спросил председатель комиссии Борис Понаморев.

По словам Николая Дергунова, решение остается за судом. В РЖД получили отчет об обследовании, в ближайшие дни состоится встреча.

— Естественно, мост хотелось бы сохранить. Потому что снести всегда можно, потом построить сложно. В случае, если суд разрешит нам реконструкцию, проход будет закрыт. Там и сейчас проход закрыт, для жителей мы обустраиваем альтернативный путь. При этом мост небольшой, если будет реконструкция, то это будет оперативно, — сказал Николай Дергунов.

Первый вице-спикер Борис Понаморев поинтересовался, когда приступят к реконструкции мостов по ул. Советской, Первомайская и Октябрьской. Николай Дергунов уточнил, что как только завершится разработка проектов — сразу выйдут на торги.

В 2022 году планируется отремонтировать мост по ул. Терешковой и Сокольский путепровод. Уже в мае на путепроводе в Новой жизни заменят дорожное покрытие.

Что касается строительства третьего мостового перехода, то, как заверил Николай Дергунов, во всех документах планирования это учитывается. «Это необходимое развитие дорожной сети Липецка и достаточно затратное мероприятие». Как только будет понятно, за счет каких программ это возможно сделать, к проекту приступят.