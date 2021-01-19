14 машин, закрепленных за различными структурными подразделениями администрации г. Липецка, передали медучреждениям Липецка в этом году. Они будут использоваться для выездов участковых врачей и педиатров на дом к пациентам, что поможет снизить нагрузку на скорую помощь и уменьшит время ожидания врача. Три грузовых машины задействуют на доставке горячего питания медикам, которые работают в «красной зоне», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все расходы, связанные с техобслуживанием автомобилей и снабжением горюче-смазочными материалами, а также оплату труда водителей администрация города берет на себя. Что касается сотрудников мэрии, то они временно пересядут на личный и общественный транспорт.

– В этой непростой ситуации, мы не можем остаться в стороне. Надеюсь, благодаря этим машинам, врачи смогут оперативно оказать помощь тем, кому это действительно жизненно необходимо, – отметила глава города Евгения Уваркина.