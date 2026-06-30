Мэром Липецка единогласно избран Михаил Щербаков

Мэром Липецка сегодня избрали Михаила Щербакова. На сессии горсовета присутствовали 35 из 36 парламентариев. Главу областного центра выбирали в формате тайного голосования. Кандидатуру Михаила Щербакова парламентарии поддержали единогласно.

Также на рассмотрение парламентариев была представлена кандидатура Андрея Мартынца, министра природных ресурсов и экологии Липецкой области.

Михаил Щербаков родился в 1977 году. Он – коренной липчанин. Несколькими годами ранее Михаил Александрович работал в липецкой мэрии, где курировал строительный, энергетический и жилищно-коммунальный блоки, благодаря чему хорошо знаком с важными сторонами городского хозяйства. С 15.06.2026 года в соответствии с Указом губернатора Липецкой области временно исполнял полномочия главы города.

В должность мэра Липецка Михаил Щербаков вступает сегодня.