Сотрудники поисково-спасательных служб на водных объектах управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области регулярно проводят мониторинг ледовой обстановки на водоёмах региона, в том числе осуществляют замеры толщины льда в традиционных местах массового выхода людей. Вместе с сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области, сотрудников МВД, членов районных административных комисси они выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить жителям региона о правилах безопасности и действующих ограничениях выхода на лед. За нарушение — административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. С первого декабря совершено уже более 100 рейдов, было составлено порядка 34 протоколов.

Большое внимание спасатели уделяют любителям зимней рыбалки, а также детям, гуляющим без присмотра вблизи водных объектов. Они объясняют, чем опасен выход на тонкий лёд и как оказать помощь, если человек провалился под него. Низкая температура воздуха — не показатель крепости льда. Сильные течения, родники делают лед тонким и хрупким. Визуально определить толщину льда невозможно. В одном месте он может быть 2-3 см, а в другом 10-15 см.

Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам внимательно отнестись к вопросам собственной безопасности, соблюдать основные правила, связанные с пребыванием на водных объектах в зимний период.