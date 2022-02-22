В рамках объявленного на Юго-Восточной железной дороге месячника «Внимание – переезд!«железнодорожники совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой и представителями местных администраций реализуют комплекс мероприятий с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах магистрали, расположенных в Липецкой области.

В границах региона расположено 127 переездов ЮВЖД. За последние 5 лет на территории ответственности дороги зафиксировано 8 ДТП, которые произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила пересечения железнодорожных путей.

В ходе месячника с работниками автопредприятий проводятся беседы о важности соблюдения правил дорожного движения, водителям раздаются буклеты и листовки, содержащие информацию о последствиях ДТП в зоне движения поездов, осуществляются внезапные проверки на переездах, в ходе которых выявляются нарушители правил дорожного движения.

В постоянном режиме осуществляется текущий и капитальный ремонт переездов, оборудование их современным предупредительным оборудованием и автоматическими устройствами заграждения переездов (УЗП). На эти цели за минувшие 5 лет ОАО «РЖД» направило более 25 млн рублей. Намечено провести капитальный ремонт на 4 железнодорожных переездах, текущий – на 37. Еще на 12 объектах уложат резинотехнические настилы, на 8 – заменят УЗП. Планируется построить в регионе 3 новых переезда и ликвидировать 3 несанкционированных.

Разработан комплексный план совместных с Липецкой областью мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения поездов и автомобильного транспорта на железнодорожных переездах на 2022-2024 годы. Он предусматривает реализацию организационных и технических мер, на которые в течение трех лет будет направлено 45 млн рублей.