Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл заседание оперативного штаба, где было принято решение об усилении мер безопасности в период майских праздников, в частности в День Победы.

Как сообщил глава региона, 9 мая в регионе пройдёт без больших демонстраций и парадов. Состоятся традиционные митинги, возложения цветов, праздники в парках.

«Наши силовые структуры предупреждают, что именно в этот день возможны провокации и диверсии. Нельзя допустить такое», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что в регионе действует запрет на использование пиротехники, в связи с чем праздничных салютов на майских праздниках не будет.