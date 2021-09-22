Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области (КЧС и ОПБ) состоялось сегодня в администрации региона. Совещание в режиме видеоконференции с районами провел председатель КЧС и ОПБ Липецкой области, глава региона Игорь Артамонов.

Одним из главных вопросов на заседании стала организация внеплановых проверок газопотребляющего оборудования для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Также участники обсудили проблему недопуска газовщиков в квартиры и жилые дома. Выступивший с докладом генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Сергей Карасиков отметил, что на 1 сентября было запланировано техническое обслуживание у 295500 абонентов, выполнено 246 329 проверок. Это составляет 83,36% от плана. «Остальные 49171 абонент не предоставили допуск к газоиспользующему оборудованию. Собственникам данных жилых помещений направленны уведомления», – подчеркнул Сергей Карасиков.

Он также проинформировал, что с целью предупреждения ЧП, связанных с эксплуатацией газопотребляющего оборудования, необходимо оперативное участие и помощь глав муниципалитетов, представителей надзорных и силовых ведомств, в случаях недопуска со стороны жителей Липецкой области сотрудников для проверки. На заседании было предложено совместно с представителями администрации Липецкой области, надзорных и силовых ведомств, на законодательном уровне проработать вопрос об отключении абонента от газоснабжения, если он не предоставил допуск для проведения техобслуживания. «Это угроза жизни людей, – подчеркнул Игорь Артамонов. – И ответственность жильцов, которые не пускают сотрудников для проверки газового оборудования, должна вырасти многократно».

В ходе заседания глава Елецкого района Олег Семенихин, рассказал о работе, которая проводится для обеспечения безопасности населения муниципалитета после связанного с газовым оборудованием ЧП в поселке Солидарность. Все жильцы разрушенного дома получают необходимую помощь, в том числе финансовую. Здание признано аварийным, и восстановлению не подлежит.

Кроме того, на совещании была представлена информация о подготовке к проведению тренировки по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти области, администрацией региона и органами местного самоуправления.