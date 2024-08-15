Липчанин Алексей Кафанов сумел превратить хобби в работу благодаря господдержке. В 2021 году он стал одним из получателей гранта «Легкий старт», который был учрежден губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в 2019 году и реализуется региональным управлением экономического развития. На проект по открытию школы скалолазания в Липецке Алексей Кафанов получил 600 тыс. рублей. Кроме того, в 2022 году он оформил льготный заем «Старт» в Липецком областном фонде поддержки предпринимательства на сумму 720 тыс. рублей под 1% на первые шесть месяцев (с седьмого месяца – 4,25%, срок – 24 месяца). Деньги потратил на приобретение оборудования и комплектующих материалов для школы. Сейчас его школу «Эскалада» на площади Мира, 6А знают не только в Липецке, но и за пределами области. Здесь прошли два фестиваля по скалолазанию с участием гостей из Рязани, Москвы, Воронежа.

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, с 2019 года на получение регионального гранта «Легкий старт» подали 288 заявок, более 70 проектов получили поддержку на сумму 45 млн рублей. Сферы деятельности: производство, физкультура и спорт, услуги общепита, образование и другие. Помощь реализуется на условиях софинансирования до 90% затрат. Полученные средства предприниматели могут направить на приобретение земли, аренду помещений, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации. За помощью предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Адрес: Липецк, улица Кузнечная, 8, Елец, улица Карла Маркса, 15. Телефон горячей линии: +7(4742)37-13-88, 8-800-301-7675.

«Прекрасно, что активные липчане берутся за реализацию проектов спортивной направленности. Разумеется, полезные инициативы получают серьезную поддержку и сопровождение. Сейчас в регионе больше 38 тысяч субъектов МСП. Каждый год в регионе вводятся новые меры поддержки, наиболее актуальные для текущей экономической ситуации», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.