Совершенствование мер общественной безопасности в Липецкой области обсудили в региональном правительстве на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством первого заместителя губернатора области Александра Рябченко.

В частности, рассмотрена миграционная обстановка в регионе. В связи с обращениями правительства и губернатора региона в этом году на постоянной основе проводились проверки предприятий на предмет привлечения иностранцев к работе, а также мест их компактного проживания. В результате усиления мер по контролю над прибывшими иностранцами, а также введению ограничений на занятость в определенных сферах отмечено снижение преступности с участием иностранцев.

Также комиссия обсудила незаконный оборот оружия на территории региона. Согласно оперативным сводкам, именно незарегистрированное оружие чаще всего фигурирует в преступлениях. В прошлом году по инициативе губернатора Игоря Артамонова в регионе повышены суммы вознаграждения за сдачу оружия. В результате в сравнении с прошлым годом количество сданного оружия увеличилось почти в полтора раза.

Кроме того, комиссия изучила профилактическую работу, проводимую в организациях образования. В школах, детских садах, учреждениях допобразования регулярно проходят тематические акции, конкурсы, олимпиады, классные часы, активно ведется работа с родительской общественностью. Большой акцент делается на профилактике дорожно-транспортного травматизма.

«Необходимо провести тщательный анализ всех предпринимаемых мер в каждом учреждении, сравнить с географией дорожных происшествий и на основе данного анализа определить их эффективность и разработать дальнейший план мероприятий. Что касается изъятия из оборота оружия – важно отработать механизм проверки на наличие его у граждан, пребывающих из районов, соприкасающихся с СВО. По мигрантам, желающим получить гражданство, вид на жительство или разрешение на работу, – необходимо законодательно наладить процедуру постановки их на учет и фиксирования места их регистрации и пребывания. Чтобы мы знали, где эти граждане находятся, чем занимаются», – отметил Александр Рябченко.