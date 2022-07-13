Меры по развитию потенциала НКО в субъектах РФ обсудили участники форума «Сообщество» в ходе дискуссии о преодолении дисбалансов в развитии некоммерческого сектора. Общественная палата РФ в партнерстве с агентством RAEX третий год подряд проводит исследование, с помощью которого измеряется уровень и качество развития некоммерческого сектора во всех регионах России.

«Регионы отличаются по уровню инфраструктуры, поддержки НКО и многим другим показателям, — отметила председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова — Меня это огорчает, потому что все давным-давно признали, что некоммерческий сектор является колоссальной движущей силой развития социально-экономической составляющей каждого региона. Неправильно, когда в одном регионе наш сектор занимает высокое положение и имеет поддержку, а в другом совсем слабо развит. Так не должно быть. Проанализировав данные, мы стали задумываться о причинах этого дисбаланса и о том, как его можно избежать».

Председатель комиссии видит цель не в том, чтобы все регионы имели одинаковое количество баллов, а в том, чтобы избежать того огромного разрыва с которым регионы отстают друг от друга. Рейтинг НКО дает исчерпывающее представление о положении дел в стране в некоммерческом секторе, отметила спикер.

О данных рейтинга НКО в Липецкой области рассказала заместитель председателя Общественной палаты Липецкой области Любовь Колчева. «Получив рейтинг и проанализировав свои показатели, мы увидели, что у нас есть и хорошие позиции, и точки роста. Общественная палата активно включилась в этот процесс: мы провели стратегическую сессию по дисбалансу, результатом которой стал проект дорожной карты по развитию некоммерческого сектора. Теперь мы будем устанавливать сроки задач и их исполнителей. В дорожной карте мы учли все критерии, которые учитываются при изучении региона, а также наметили действия, способствующие развитию нашего некоммерческого сектора».

Как качественно улучшить показатели некоммерческой организации с помощью IT-продуктов и тем самым повысить место в рейтинге третьего сектора «Регион-НКО» рассказала член комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и руководитель некоммерческого фонда «Дети бабочки» Алена Куратова. Она поделилась цифровыми решениями фонда, которые дают возможность некоммерческому сектору повысить свой профессиональный уровень. Командой фонда разработана медицинская информационная система «Регистр генетических и других редких заболеваний», работающая с большими данными на базе искусственного интеллекта. По словам Алены Куратовой, регистр фонда — это продукт мирового уровня, его гибкость позволяет вести учет и хранить данные практически по любым нозологиям. По запросу от некоммерческих организаций усилиями фонда «Дети-бабочки» на основе регистра была создана облачная система Cherry CRM для автоматизации рабочих процессов НКО, прозрачной отчетности, хранения информации о подопечных и ее анализа.

Российские некоммерческие организации могут воспользоваться лицензией на неисключительное право работы с Cherry CRM безвозмездно, так как данный продукт создан в рамках реализации проекта Фонда президентских грантов. Эксперт считает, что нужно ускорить внедрение цифровизации, привлекать инвестиции в диджитал, а также помогать российским НКО в снятии барьеров в этой сфере для развития их работы. По мере роста НКО неизбежно возникает необходимость в программном обеспечении для автоматизации рабочих процессов или новых IT-решений в фандрайзинге.

«Сила некоммерческого сектора – в учете. Именно поэтому в 2017 году Фонд президентских грантов дал нам деньги на создание системы, которая считает абсолютно все метрики в фонде. Благодаря этой системе можно увидеть полный и прозрачный учет всех процессов. Например, вы жертвуете 100 рублей и видите, куда и на что они были потрачены. На создание этой уникальной системы ушло около двух лет. Когда мы ее запустили, то к нам стали приходить другие фонды с вопросом, как применить эту технологию у себя. Мы снова немного переработали систему и создали упаковочный продукт: теперь его можно запросто купить и поставить у себя», — сказала Алена Куратова.

Участники секции предложили перечень мер по развитию потенциала НКО в субъектах РФ, направленных на преодоление региональных диспропорций, дефицитов и укрепление ресурсов некоммерческого сектора. В круглом столе также принимали участие директор Научно-образовательного центра «Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ РАНХиГС Оксана Коротеева, председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина, заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Наталья Адаева, а также лидеры некоммерческого сектора.

«Некоммерческие организации помогают выстраивать диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты НКО могут получить гранты и субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы будем поддерживать такие организации», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.