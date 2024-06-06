Состояние миграционной обстановки в Липецкой области рассмотрено на очередном оперштабе, который провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Реакция на нарушения миграционного законодательства должна быть жесткой. Особенно когда речь идет о незаконном пребывании не территории страны. Это безопасность нас и наших детей», – подчеркнул губернатор.

В регионе совместно с силовыми ведомствами выработаны комплексные меры в отношении предприятий, нарушающих законодательство при привлечении к труду иностранцев. За пять месяцев этого года возбуждено более 340 дел в отношении таких работодателей. Недавно в регионе ввели законодательный запрет на привлечение иностранных работников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике. Органы правопорядка сейчас проводят усиленные рейды для выявления и пресечения каналов незаконной миграции и для борьбы с незаконным привлечением иностранной рабочей силы.

Кроме того, в связи с особой нагрузкой на сотрудников полиции принято решение о введении дополнительных выплат участковым и специалистам Росгвардии, которые работают по линии борьбы с БПЛА. Также на заседании рассмотрены вопросы о работе системы оповещения, профилактической деятельности в рамках подготовки к купальному сезону и пожароопасному периоду, состоянии защитных сооружений. Правоохранительному блоку дано распоряжение провести дополнительный глубокий анализ работы.