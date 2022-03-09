В регионе

Меры поддержки ИТ-компаний расширены

16 часов назад
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». В соответствии с документом ежегодно из федерального бюджета будут выделяться средства на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в ИT-сфере. Также ИT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке не более 3%.

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами, ИТ-компании должны иметь аккредитацию в Минцифры РФ и не менее 90% доходов организации от ИТ-деятельности. Кроме того, аккредитованные организации ИT-сферы освободят от налогового и валютного контроля. Подробная информация о том, кто и какие льготы сможет получить, представлена на официальном сайте Минцифры РФ по ссылке https://digital.gov.ru/ru/events/41446/. На портале госуслуг запущена форма сбора данных от ИТ-компаний, нуждающихся в оперативной поддержке.

Кроме того, для малых и средних ИТ-предприятий Липецкой области в 2022 году предполагается предоставление гранта «Инвестиционный» в форме субсидии в размере до 10 млн рублей, сообщили в управлении цифрового развития региона. Подробнее об условиях участия – по ссылке https://мойбизнес48.рус/services/finance/granty/. «Развитие ИТ-отрасли является одной из ключевых задач для региона», – неоднократно подчеркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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