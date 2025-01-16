Больше 130 млн рублей региональных средств выделено в 2024 году на поддержку малого бизнеса, из них 71 млн рублей – на гранты и субсидии. Управление экономического развития Липецкой области поддержало как начинающих предпринимателей, так и тех, кому требуется рост и масштабирование. Всего грантами и субсидиями охвачено 19 предпринимателей в сферах туризма, производства, легкой промышленности, общественного питания, образовательной, развлекательной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Предпринимательница Лилия Андреева воспользовалась одной из самых популярных мер поддержки. Она получила субсидию в размере 667 тыс. рублей на покупку франшизы и открыла точку общественного питания – чебуречную у Центрального рынка в Липецке. Также в открытии бизнеса помог льготный заем от Липецкого фонда поддержки предпринимательства в размере 2 млн рублей. Полученные деньги Лилия потратила на паушальный взнос, приобретение оборудования и инвентаря, аренду помещения. С выбором места, дизайном и поставщиками предпринимательнице помог франчайзер. Первые покупатели уже оценили качество продукции, вкус и широкий ассортимент: можно приобрести не только классические чебуреки с говядиной и свининой, но и с курицей по-азиатски, красной рыбой и творожным сыром, охотничьими колбасками и даже с клубникой и бананом.

Субсидия на покупку франшизы реализуется по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с 2023 года. За два года ее получили 14 предпринимателей из сфер общественного питания, образования и физкультурно-оздоровительной деятельности. Сумма – до 1 млн рублей.

«В новом году поддержка бизнеса Липецкой области, в том числе малого, продолжится согласно целям и задачам нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для удобства предпринимателей в регионе организована единая площадка поддержки – центр «Мой бизнес», где оказывают информационные, консультационные, образовательные услуги. В 2024 году центром оказано 9300 услуг для более 4500 субъектов МСП, самозанятых и физических лиц. С целью расширения доступа к льготным финансовым ресурсам в регионе предусмотрена поддержка Липецкого областного фонда поддержки МСП, где выдают займы до 5 млн руб. на срок до 3 лет по ставке от 1% и поручительства по кредитным договорам, банковским гарантиям, лизингам.