Меры поддержки работодателей и работников стали основной темой состоявшегося в администрации Липецкой области заседания трёхсторонней комиссии. Оно прошло в формате видеоконференции и объединило 250 участников – координаторы территориальных трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, представители органов власти, работодатели.

С начала года в центр занятости Липецкой области в поиске подходящей работы обратилось более 4 тысяч человек, более 2,5 тысячи были трудоустроены. Почти столько же – чуть менее двух с половиной тысячи – имеют статус безработных. При этом в центре занятости числится около 12 тысяч вакантных мест.

— Ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда говорит о её стабильности в целом. Наша задача — сохранить такое положение, избегая рисков и максимально используя имеющиеся возможности. Поддержка предусмотрена и для работодателей, и для работников, — отметила заместитель главы Липецкой области Ольга Белоглазова, открывая заседание.

Более подробно о мерах государственной поддержки как дополнительных возможностях для работодателей рассказали начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова и начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков.

Так, на поддержку рынка труда в Липецкой области из резервного фонда Правительства России направлено около 200 миллионов рублей. Основная часть суммы пойдёт на организацию в регионе оплачиваемых общественных работ для граждан, ищущих работ, и временных работ для работников, находящихся под риском увольнения, а также на организацию профессионального обучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. С этой целью работодателям будут предоставлены субсидии. Затраты на выплату заработной платы участникам общественных работ будут возмещены в расчёте на одного работника в месяц: один МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов, т.е. 18 057 рублей. При организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения – в условиях введения режима неполного рабочего времени, простоя, временной остановки работ и т.п. — компенсация затрат на оплату труда составит также один МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов, плюс 10 000 рублей на материально-техническое оснащение одного рабочего места.

Работодателям, решившим организовать профобучение для своих работников, находящихся под риском увольнения, будет выделен аванс до 59 580 рублей за курс обучения одного работника.

Для получения субсидий необходимо составить договоры с центром занятости населения Липецкой области.

Сохранены меры поддержки, которые действовали и ранее. Например, субсидии при трудоустройстве отдельных категорий граждан из числа молодежи в возрасте до 30 лет включительно — до 54 000 рублей на одного работника — и молодых инвалидов – до 100 000 рублей, а также получение бесплатного профобучения или переобучения в рамках нацпроекта «Демография».

— Новая реальность требует новых компетенций. Сейчас практически 90 процентов профстандартов включают в себя цифровые навыки. В имеющейся базе вакансий Липецкой области 70 процентов — свободные рабочие места под рабочие профессии. Поэтому программы обучения учитывают эту потребность, — отметила Татьяна Андреева.

На региональном уровне сохранены все действующие гранты для бизнеса в размере от 100 000 до 15 миллионов рублей. Липецкому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства выделено 300 миллионов рублей для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства займов и поручительств, Фонду развития промышленности Липецкой области — 839 миллионов рублей.

Кроме этого, работодателям представили меры, связанные с поддержкой бизнеса, принятые на федеральном уровне.

О стабильности социально-экономической ситуации свидетельствует и сохранение лучших традиций поощрения людей труда. На заседании комиссии были представлены кандидаты для занесения на Доску почёта «Трудовая слава Липецкой области» в 2022 году. Открытие обновлённой доски состоится по традиции в канун 1 Мая — Праздника Весны и Труда .

Завершилось заседание подведением итогов выполнения областного трёхстороннего соглашения на 2021-2023 годы между администрацией региона, областной Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Липецкой области в 2021 году.