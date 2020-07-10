Места отдыха благоустроены в лесах Липецкой области

Лесхозы и лесничества Липецкой области благоустраивают подведомственные территории. В рамках выполнения государственного задания обустроены места отдыха в лесных массивах вдоль дорог общего пользования.

Как сообщает региональное управление лесного хозяйства, в порядок приведены площадки в пределах Донского, Скорняковского, Сенцовского, Боринского участковых лесничеств. Беседки отремонтированы и покрашены, территория вокруг них очищена от кустарников, валежника и сорняков. Обустроены места для сбора мусора. По периметру мест отдыха обновлены проложенные ранее противопожарные минерализованные полосы.

«Лес – это живой организм и ему нужна забота. Необходимо проводить комплексную работу по уходу за лесными массивами», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.