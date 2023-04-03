Обработка мест отдыха от клещей началась в Липецкой области. С начала года в регионе с жалобами на укусы кровососущих к медикам обратились уже 27 человек. Чтобы отдыхать на природе было безопасно, проводятся акарицидные обработки. В первую очередь дезинсекции подлежат парки, стадионы, пляжи, летние лагеря.

С укусами клещей специалисты советуют обращаться в травмпункты. Если по каким-либо причинам такой возможности нет и приходится извлекать клеща самостоятельно, то затем рекомендуется сдать его в лабораторию для проведения анализа. Клещи – переносчики опасных инфекций. Чем раньше это подтвердится, тем эффективнее на ранней стадии будет лечение.

В Липецке лаборатории действуют по следующим адресам: