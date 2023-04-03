В регионе

Места отдыха в Липецкой области обрабатывают от клещей

1 минута назад

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Обработка мест отдыха от клещей началась в Липецкой области. С начала года в регионе с жалобами на укусы кровососущих к медикам обратились уже 27 человек. Чтобы отдыхать на природе было безопасно, проводятся акарицидные обработки. В первую очередь дезинсекции подлежат парки, стадионы, пляжи, летние лагеря.

С укусами клещей специалисты советуют обращаться в травмпункты. Если по каким-либо причинам такой возможности нет и приходится извлекать клеща самостоятельно, то затем рекомендуется сдать его в лабораторию для проведения анализа. Клещи – переносчики опасных инфекций. Чем раньше это подтвердится, тем эффективнее на ранней стадии будет лечение.

В Липецке лаборатории действуют по следующим адресам:

  • Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: ул. Гагарина 60А. Телефон: 8 (4742) 27-70-19;
  • Областную клиническую инфекционную больницу: ул. Космонавтов, 37А. Телефон: 8 (4742) 33-43-56;
  • Областной кожно-венерологический диспансер: ул. М. Расковой, 18. Телефон: 8 (4742) 55-90-40.

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