В год 95-летия со дня образования Елецкого района местное предприятие ООО «Колос-Агро» выпустило муку под новым брендом «Елецкаяъ». Продукт изготавливается по ГОСТу и расфасовывается в двухкилограммовые пакеты.

«Это может стать хорошей рекламой муниципалитета, как производителя качественной продукции, и даже оказать влияние на развитие туристической отрасли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Елецкий район издавна известен как хлебная житница страны. Развитию мукомольного промысла способствовали плодородные почвы, а также реки, не замерзающие даже зимой. Они использовались для работы мельниц. Так, в конце XVIII – начале XIX века в Елецком уезде на реке Воргол располагались 9 плотин и 20 мельниц, на реке Пальна – 7 плотин и 11 мельниц, на Ельчике – 6 плотин и 6 мельниц.

Мука под маркой «Елецкая» была очень популярна и в России, и за границей. В 1888 году в Ельце был построен первый в России общественный механизированный хлебный элеватор. Сохранившееся здание элеватора функционирует до сих пор, но находится под охраной как исторический и архитектурный памятник местного значения.