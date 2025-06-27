Местные жители проверили ход ремонта дороги между Дурово и Средней Матрёнкой в Добринском районе

Укладка нижнего слоя нового покрытия идёт на автодороге Хворостянка – Дурово – Средняя Матрёнка в Добринском районе. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполняет «Липецкдоравтоцентр». Эта дорога была построена в 1989 году, с тех пор покрытие на ней не меняли. Как проводится долгожданный ремонт на 13-километровом участке между Дурово и Средней Матрёнкой, проверили общественные контролёры из числа местных жителей.

Как рассказала глава администрации Среднематрёнского сельсовета Нина Гущина, дорога давно уже была в неприглядном состоянии, несмотря на регулярный ямочный ремонт. По ней следуют и школьный маршрут, и пожарная охрана, и сельхозпроизводители возят зерно и свёклу. А в самих поселениях – около 1000 жителей, плюс много гостей и дачников.

Начальник добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин рассказал, что за день бригада продвигается примерно на 1,5 километра. Смесь на объекте укладывают крупнозернистую на гранитном щебне. Общая толщина двух слоев покрытия составит 11 сантиметров. В процессе укладки специалисты обязательно контролируют и ширину проезжей части, и температуру смеси. Подрядчик заинтересован в хорошем результате, поскольку срок гарантии на покрытие по контракту составляет четыре года. Помимо проезжей части, предстоит привести в порядок обочины, водопропускные трубы, остановочные площадки и примыкания.

Завершить работы по контракту должны до конца октября. Всего в текущем году в Добринском районе планируют отремонтировать почти 19 километров региональных дорог. А по всей области – 270 километров, из них 212 – по нацпроекту.

«Дороги находятся на контроле у проверяющих не только в момент приемки работ, но и в ходе проведения всех этапов, а также потом в течение всего гарантийного срока. По такой системе мы работаем уже не первый год, так что наши подрядчики знают, что схалтурить не получится», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.