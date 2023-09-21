Во время экспедиции в Воловском районе Липецкой области сотрудники Липецкого областного краеведческого музея обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Поисковые работы проходили в окрестностях печально известного Шатиловского лагеря, в могильной яме находились останки четырех человек, которые могли быть его узниками.

На предполагаемое место захоронения указали жители деревни Ивановки (Шатиловки) Вера и Виталий Еременские. Во время оккупации села немецко-фашистскими захватчиками они были детьми. Но хорошо запомнили место, откуда слышали стоны раненых и звуки расстрелов.

Почти на всех останках есть следы тяжелых увечий, полученных при жизни. Точные обстоятельства помогут выяснить судебно-медицинские экспертизы.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа».

Поисковая работа организована Липецким областным краеведческим музеем при содействии «Экспедиционного клуба «Неунываки» и регионального отделения «Поисковое движение России» в Липецкой области.