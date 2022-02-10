В субботу 12-го февраля любители спорта Добринского района смогут присоединиться к традиционной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Мероприятие будет проведено в Буфеевом саду (п. Ильича, Новочеркутинский с/с). Если кому-то будет понятнее — так называемая «Требуха».

К месту проведения соревнований будет организован бесплатный подвоз всех желающих. Автобусы с логотипом гонки будут курсировать от входа в парк Молодежи п. Добринка с 9.00 до 10. 40. По окончании «Лыжни России» на общественном транспорте также можно будет вернуться назад.

Программа соревнований:

10:00 — 10:40 — сбор участников для регистрации.

11:00 — церемония открытия.

11:10 — старт на дистанцию 1 км – девушки, женщины

12:00 — старт на дистанцию 2 км — юноши, мужчины

Стиль — свободный.

Участники, занявшие призовые места, получат в награду почетные грамоты и медали отдела культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации Добринского муниципального района.

ВАЖНО: участникам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо предоставить справку от врача о допуске к соревнованиям, лицам старше 18 лет — справку или расписку об ответственности за свое здоровье.

Проезд со стороны п.Добринка в сторону п.Петровский у села Среднее поворот налево, далее первый поворот налево. Со стороны г. Грязи в сторону п.Добринка поворот на с.Александровка прямо 10 км, далее — поворот направо.