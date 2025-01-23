Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, посвященный 98-летию ДОСААФ, 80-ой годовщине Победы и Дню защитника Отечества, стартует в Липецкой области 23 января. В рамках него в регионе пройдут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Юный стрелок ДОСААФ», лыжный переход военно-патриотического клуба «Ельчане» по маршруту Задонск – Елец, торжественные мероприятия, посвященные 82-ой годовщине освобождения Воловского округа и Тербунского района от немецко-фашистских захватчиков, а также уроки Мужества, встречи с ветеранами, экскурсии по музеям и комнатам боевой славы и другие патриотические акции.

«Военно-патриотические мероприятия являются важным инструментом в воспитании ответственных граждан, готовых к защите своей страны от любых угроз», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.