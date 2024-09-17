Вернисаж «На перекрестке времен» члена Союза художников России Бориса Борисова откроется в Доме музыки в Липецке 20 сентября в 18:30. Представлены 30 работ – пейзажи, натюрморты, многофигурные сюжеты. Выставка продлится по 30 октября. Вход свободный.

«Учреждения культуры Липецкой области не ограничиваются работой по одному направлению и предлагают своим посетителям разнообразные виды деятельности. Как, например, в Доме музыки помимо концертов часто проходят творческие встречи, выставки и мастер-классы. Это расширяет и круг интересов приходящих сюда липчан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Борис Борисов родился в Ярославской области, в поселке Берендеево. Папа – плотник, родом из Владимирской области, села Кукарекино. Мама – из Орловской области, села Петуховка. Отец в поиске работы нанялся в Липецк, «ставил дома». Спустя два года за ним потянулась и семья. Борису в то время было 6 лет. Жили за Соколом, в бараке. Мама, Раиса Тихоновна, работала на железной дороге. Когда умер отец, Борису исполнилось всего 9 лет. В школе №41, где он учился, действовал клуб «Парус». В этом клубе у каждого была своя сфера деятельности – кто-то рисовал, а кто-то слагал стихи. Там Борис и пристрастился к искусству изображать увиденное. После окончания школы будущий художник отслужил в армии и поступил в Пензенское художественное училище на живописно-педагогический факультет. По окончании училища – в Харьковский художественно-промышленный институт, который окончил на факультете «монументально-декоративное искусство».

О своих работах сам Борис Борисов говорит, что сложно определить направление. Это «поэтический, метафоричный реализм», что-то иносказательное с элементами символизма. С годами автор стремится к минимализму, нередко используя только два цвета. Иной раз появляются абстрактные работы – из области эксперимента. Нет идеи, как таковой, но есть настроение. Каждую работу можно охарактеризовать как «Война и мир». «Но ты же смотришь? Тебе интересно? Это – главное», – говорит Борисов.