Металлический пролёт моста в районе Новой Жизни под Липецком готов почти наполовину

Металлический пролёт моста в районе Новой Жизни готов практически наполовину. Специалисты уже собрали две балки металлического пролета и приступили к сборке третьей. Всего специалистам предстоит собрать шесть металлических балок. К их установке на опоры моста и последующему соединению двух частей переправы, металлической и бетонной, специалисты приступят уже на следующей неделе.







– Для монтажа специалисты будут выбирать так называемые «окна» – часы, когда по железнодорожным путям под мостом не будут проходить поезда, – пояснил ведущий инженер городского управления строительства Владимир Газин.

Также он отметил, что для проведения работ придется перекрывать одну полосу движения. Однако перекрытия будут кратковременными – по расчётам, на монтаж одной балки потребуется порядка двух часов.

Несмотря на то, что особое внимание сейчас уделяется сбору металлических конструкций, продолжаются работы и на бетонном пролете. Здесь специалисты завершили работы по гидроизоляции – она состоит из трех слоев и не позволит воде проникнуть в «тело» бетона.

Ведутся работы и на подходах к мосту. Специалисты продолжают устройство тротуаров.

По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.