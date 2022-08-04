Арт-объект в фирменном стиле программы «Профессионалитета» появится на одной из стен Липецкого металлургического колледжа. Учебное заведение вошло в пятерку средних профессиональных учреждений России, над фасадом здания которых поработает команда дизайнеров и художников.

На следующей неделе художник АНО «Национальные приоритеты» нанесет рисунок с изображением профессий будущего. Образы рабочих олицетворяют металлург, использующий в работе высокие технологии, и лаборант-химик.

Липецкий металлургический колледж в числе 70 профессиональных образовательных организаций России получил субсидию для создания на его площадке образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности Липецкой области. С первого курса студенты станут частью корпоративной культуры ПАО «НЛМК», где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов, сообщили в управлении образования и науки региона. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.