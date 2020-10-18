“Металлург” добыл победу на другом конце страны. Кутьин “выстрелил” дублем на Сахалине

Футбольный клуб “Металлург” (Липецк) провел самый дальний выездной матч в своей истории. Липчане отправились на самолете в Южно-Сахалинск, где в рамках 11 тура первенства России ПРФЛ играли против команды “Сахалин”.

Стартовый свисток дали в 10.00 по мск или в 18.00 по местному времени. И когда липчане в выходной день только позавтракали и собирались смотреть матч любимой команды в Интернете, на другом конце страны люди уже поужинали. Кто смотрел трансляцию, отметил живописный вид на стадионе (на фото ниже).

В самой игре было тоже на что посмотреть. Счет на 36-й минуте матча открыл нападающий “Металлурга” Александр Кутьин. Еще до перерыва Андрей Овчинников поборолся в штрафной и забил второй, но этот гол отменил судья из-за офсайда.

Во втором тайме “Металлург” грамотно контролировал ход матча, пытаясь владеть мячом и без лишней надобности не рискуя. “Сахалин” время от времени вырывался в контратаки, но так в этом деле и не преуспел.

А вот “Металлург” свой второй гол в итоге забил, на 86-й минуте. Сделал это снова Александр Кутьин, вопользовавшись оплошностью обороны и вколотив мяч в сетку. Мощный удар и мощное празднование гола от Кутьина – его традиционная “базука”.

Итог матча – 2:0, победа Липецка. Следующую игру “Металлург” проводит дома 24 октября против команды “Металлург-Видное”.