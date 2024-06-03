Культуру общения водителей в общественном транспорте, а также качество обслуживания в салонах обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Липецкой области. На прошлой неделе Центр управления регионом зафиксировал всплеск жалоб от жителей на работу общественного транспорта, в особенности – на неработающие кондиционеры в жаркую погоду.

Как доложил вице-губернатор Роман Петрухин, больше всего жалоб, по статистике, приходится на несоблюдение расписания движения или схемы маршрута. За подобное перевозчикам выставляются штрафы. За январь – май их суммарная величина составила 2,5 млн рублей на межмуниципальных перевозках, 13 млн рублей – в Липецке. В случае жалоб на неработающий кондиционер в салоне или некорректное отношение водителей, проводится индивидуальная работа. С наступлением жары профилактические беседы о поддержании комфортного климата в автобусах будут усилены.

«Мы должны эту ситуацию исправить. Надо использовать метод «тайного покупателя» с фиксацией нарушений и выставлением штрафов перевозчикам за то, что они создают недопустимо изнуряющие условия для пассажиров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.