Меценат из глубинки

Не олигарх и не миллиардер, сын обычных колхозников из глубинки и сам такой же вечный труженик. Фермер Александр Богачев из села Павловка известен щедростью своей души. Возглавляемое им хозяйство даёт возможность заниматься благотворительностью. Но вот зачем он купил настоящий автогрейдер и на протяжении ряда лет занимается озеленением окрестных неудобий, а также в первых рядах выходит на общественные работы, узнал корреспондент «ДВ».

С ДЕТСТВА В ТРУДЕ

С Богачевым мы договорились о встрече в его родном селе Павловка, где и расположена база фермерского хозяйства. Первым делом заезжаем на хозяйственный двор, который заставлен самой современной сельхозтехникой. О такой технической оснащённости в советское время даже крупные колхозы могли только мечтать. Осенние полевые работы идут строго по графику. Сейчас механизаторы молотят кукурузу и готовят почву под будущие урожаи.

— С детских лет мы в труде, — вспоминает Александр Сергеевич, — мама Серафима Антоновна была свекловичницей, отец Сергей Иванович работал конюхом. Когда они уходили на работу, давали нам наказы: то картошку прополоть, то корову покормить. В нашей семье было пятеро детей, и каждый старался помочь старшим по хозяйству. С пятого класса я уже работал помощником комбайнера, а после восьмого самостоятельно управлял СК-4.

За время работы в советском сельхозпроизводстве Богачев уверенно освоил зерноуборочные комбайны «Нива» и «Дон», легендарный гусеничный трактор ДТ-75, а также бульдозер. С личным временем не считался, пропадал в поле с утра до вечера. Но тут грянули лихие девяностые, когда вся страна попала в водоворот перемен. Привычные сельские устои рушились на глазах, судьбоносные перемены коснулись и сельского хозяйства.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Тогдашний председатель колхоза «Родина», Геннадий Травин, посоветовал перспективному земледельцу заняться неведомым до той поры делом — фермерством. Бери, говорит, землю и начинай работать на себя. Немало бессонных ночей провел наш герой, взвешивая все за и против. С одной стороны, в колхозе была какая-никакая, но определенность. Там пока еще стабильно платили зарплату (если бы знал Богачев, как изменится всё в ближайшие годы, когда балом будет править его величество бартер), а производственные вопросы за механизаторов решали руководители. С другой стороны — хотелось попробовать себя в абсолютно новом деле.

— Начинал с родным братом Борисом в 1992 году, — рассказывает Богачев, — земли получили чуть больше сорока гектаров, да и та паевая. Близкие родственники отдали нам свои наделы в обработку. Из техники — дышащий на ладан гусеничный ДТ-75. На нём пахать и сеять, а чем убирать, где хранить урожай, кому реализовывать — сплошные вопросы, — вспоминает Александр Сергеевич. — Ржавого болта не было, когда ушли в свободное плавание. И помощи никакой. Сам себе и агроном, и водитель, и механизатор, и слесарь. Но я трудностей не боялся, так сильно было желание самому работать на своей земле. Посеяли свёклу, ячмень, пшеницу. Во время первой уборки зерновых спали по три часа в сутки в течение трёх недель. Вот так тяжело отвоёвывалась наша крестьянская свобода. Зато тот, кто в это время не сломался и не струсил, добился своего через десяток лет.

И ДЕЛА ПОШЛИ

Постепенно у Богачева дела пошли, он приобретал технику, прицепное оборудование, готовил место для хранения зерна. Сейчас на его производственной базе — вместительные модульные склады для длительного хранения урожая, мощная сушилка для подработки зерна, ангары для зимнего хранения сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, новая весовая, капитальное бытовое помещение, в котором можно отдохнуть, попить чай и перекусить. Там же Богачев по мере необходимости проводит мини-летучки.

Рождённый в СССР, фермер из Павловки унаследовал от родителей моральные принципы, которым никогда не изменял и не изменит. С уважением относиться к людям труда, помогать ближнему — это не заученные уроки из детства, а руководство к действию на всю жизнь. Есть у Богачева одно правило, которое строить и жить помогает. Причём не только себе, но и другим. Основано оно на простом законе: сделанное добро возвращается к человеку. Следовательно, нельзя экономить ни на зарплате рабочих, ни на поддержке социальной сферы села.

НА БЛАГО МАЛОЙ РОДИНЫ

Вот тут и настало время поговорить про автогрейдер, стоящий на заднем дворе у Богачева. Он приобрел его для помощи односельчанам. Самоходная машина полностью в исправном состоянии, выезжает на сельские дороги по мере необходимости. Управляет ей сам фермер. Автогрейдер летом выравнивает полевые грунтовки, по которым ездят жители села, зимой помогает в расчистке улиц и дорог от снега. За свою работу, как и за потраченную на благотворительность горючку, Богачев денег не берет. Собственно, даже и не думал никогда про это.

— Так я устроен, — говорит он, — что для меня проблемы людей становятся личными. По-другому уже не могу. Бывало, за окном ночная метель, а я уже собираюсь заводить автогрейдер. Домашние меня не раз останавливали, мол, подожди хоть до рассвета. А я знаю, что если сейчас не пробить заносы в определенных местах, то потом справиться с ними будет намного тяжелее.

В окрестностях Павловки в последние годы, в основном вдоль местных прудов, появились рукотворные лесополосы, еловые и березово-рябиновые. Кроме этого, на окраине села радует глаз молодой ельник. Походы за грибами: маслятами, опятами и подберезовиками — стали для местных жителей привычным делом. Такое вот озеленение по-богачевски. Фермер выделил для этих целей три гектара пахотных угодий, о чем нисколько не жалеет.

Ельник на окраине с. Павловка, появившийся на этом месте благодаря усилиям А. Богачева и С. Амелькина.

— Дай Бог здоровья Сергею Васильевичу Амелькину, — особо отметил собеседник, — в то время он возглавлял районный земельный отдел и откликнулся на мою просьбу помочь в озеленении. В течение нескольких лет к нам приезжали специалисты из Усманского лесхоза со специальной техникой, привозя с собой молодые саженцы. Абсолютное большинство «новоселов» принялись, активно растут и радуют людей. А кроме этого, новые лесополосы стали не только хорошей защитой от пыльных бурь. Зимой они задерживают снег, так что весной в почву поступает дополнительная влага. Очень часто заезжаю в ельник, пройдусь, подышу хвойным воздухом, поразмышляю. Недавно вот опахал его по периметру, чтобы, упаси господь, не случилось пожара от случайной искры.

На особом попечении фермера находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1806 году. За несколько дней до нашего визита в Павловку Богачев в составе бригады добровольцев наравне со всеми трудился на местном кладбище, освобождая его от старых деревьев. А незадолго до этого, используя личную технику, значительно расширил территорию погоста. Для этого ему пришлось выкорчевать заросли на прилегающем участке и выровнять верхний слой земли.

Недавно Александру Богачеву исполнилось 65 лет. На юбилее самым частым был тост-пожелание: «Живите 100 лет, потому что мы без Вас не сможем». Быть нужным людям — его главная миссия. Характер Богачева полностью отражает его фамилию: богатый на добрые дела и щедрый на хорошие поступки.

Местная поэтесса из Павловки Галина Рукина посвятила душевное стихотворение своему земляку Александру Сергеевичу Богачёву.

Зеленеет село, хорошеет,

И культурнее стало слегка.

Здесь родился наш фермер Сергеич,

И заслуга его велика.

Здесь поэт жил, он столько глаголил,

Здесь дворянское было гнездо.

А теперь Богачёв — трудоголик,

Как же нам, землякам, повезло!

На погосте смиренный порядок,

Лишь берёзки молчат о своём…

Это вам, наши предки, подарок,

Что село прославляли трудом.

Наш Сергеич — весёлый и строгий,

Знает цену крестьянских забот.

Он зимой расчищает дороги,

Чтоб не вяз по сугробам народ.

Он с землёю на Вы, по старинке,

С детства с братом — комбайн да плужок…

Его знает любая тропинка,

Его помнит любой колосок.

Никакой он не барин, не властный,

Любит жизнь, любит солнечный мир.

Александр Сергеевич разный,

Он гармони навек полюбил.

Приглашает в село гармонистов,

Тех, кто с детства в частушки влюблён.

Уважает народных артистов,

Пусть не гаснет в селе свет времён.

И везде нужны добрые руки,

И уют, чтоб лечиться от ран.

И живут этим добрые люди,

И в душе у них собственный храм!

Галина РУКИНА.