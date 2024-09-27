Более 300 человек приняли участие в IV Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения верховенства закона: история и современность» (Хвостовские чтения). В правительстве Липецкой области собрались ученые, преподаватели, научные сотрудники, студенты вузов, работники прокуратуры, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, представители бизнес-сообществ, общественных объединений.

На конференции были рассмотрены темы истории и современности с точки зрения правозащитной деятельности и соблюдения законов, аспекты правовой безопасности человека и гражданина в современном мире, перспективы уголовного права, взаимодействие правоохранителей и бизнеса и другие. Диалоговая площадка «Хвостовские чтения» названа в честь генерал-прокурора Российской империи Александра Хвостова.

«Эта конференция — знаковое для региона событие. География конференции с каждым годом расширяется, растет и число площадок, где обсуждаются самые разные области права и юридической науки. Уверен, что основная цель – развитие и воспитание правовой культуры благодаря работе конференции, полностью достигается. Собранные материалы по итогам «Хвостовских чтений» послужат серьезным фундаментом для эволюции юридической науки, подспорьем в практической деятельности всех юристов не только региона, но и страны в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.