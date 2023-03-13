Липецкая общественная организация «Центр поддержки культурных традиций» стала победителем грантового конкурса проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив. Полученные средства направят на проведение Третьих Международных инклюзивных творческих игр, финал которых состоится в Липецке в сентябре. Предполагается, что соревнования объединят свыше тысячи человек.

Международные инклюзивные творческие игры – состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов, ставших победителями региональных фестивалей, конкурсов России и других стран. Состязательная программа будет включать два этапа – отборочный и финальный. Также запланировано проведение деловой части, в которой примут участие эксперты в области социокультурной реабилитации, арт-терапии, общественные деятели, представители власти и бизнеса. В рамках игр пройдут конференции, семинары, концерты, мастер-классы. Кроме того, проект предусматривает проведение универсальных экскурсионных программ и маршрутов, обучение волонтеров, работу детского и взрослого инклюзивных пресс-центров. Проект будет реализован при поддержке правительства Липецкой области и администрации Липецка.

«Забота о гражданах с отклонениями в здоровье – показатель зрелости и социального уровня общества. Если люди, которые нуждаются в особом внимании, чувствуют себя счастливыми и неброшенными, значит, в государстве все хорошо и стабильно», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.