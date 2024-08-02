Двухдневный фестиваль велосипедного спорта «Мad Мax» памяти Максима Раилко пройдет в Липецке 24-25 августа. Соревнования пройдут в Студеновском карьере. Максим Раилко — выдающийся спортсмен, тренер, который воспитал большое количество спортсменов-разрядников по велоспорту. Он работал в спортшколе №7, возглавлял Федерацию велоспорта Липецкой области. Выступал за сборную России по велоспорту-тандему, развивал маунтинбайк, строил трассы в Студёновском карьере, проводил тренировки для детей по бездорожью, организовал Кубок Черноземья, мечтал провести большой любительский старт и международные соревнования по велоспорту.

Фестиваль «Мad Мax» соберёт около 500 участников из восьми субъектов РФ и более 1500 зрителей. В рамках фестиваля при поддержке Федерации велосипедного спорта России пройдут первый в истории Чемпионат России среди любителей, международные соревнования и первенство Липецкой области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри.

24 августа в Студеновском карьере пройдут Чемпионат России среди любителей в дисциплине кросс-кантри (короткий круг), Первенство Липецкой области в дисциплине кросс-кантри (короткий круг); Фан-заезд на дистанции 1 км, 2 км, 3 км, 5 км.

25 августа — Чемпионат России среди любителей в дисциплине кросс-кантри (длинный круг); Первенство Липецкой области в дисциплине кросс-кантри (длинный круг). Призовой фонд фестиваля составит 700 000 рублей. Все участники получат уникальные медали, баффы, футболки. Регистрация доступна на сайте.

«Массовые велогонки дают большой заряд позитива и спортивного азарта. Стараемся создавать в регионе хорошие условия, строим и ремонтируем дороги, чтобы липчанам было где ездить комфортно и безопасно. То, что у нас есть места даже для проведения межрегиональных соревнований, говорит о том, что усилия не проходят даром», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.