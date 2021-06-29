Липецкий этап международного автопробега «Дорогами Победы», который стартовал 16 июня от главного храма Вооруженных Сил России в Москве, прошел 26 июня в Ельце. Автопробег посвящен 76-й годовщине Великой Победы, 60-летию первого полета человека в космос и 95-летию ДОСААФ России. Его участники намерены проехать около 4000 километров по территории России и Белоруссии. По пути они останавливаются в городах-героях и городах воинской славы, где встречаются с ветеранами и проводят митинги у мемориалов защитникам Отечества.

«Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Благоустройством мемориалов и воинских захоронений занимаются внуки и правнуки победителей», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Встреча делегации регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области во главе с председателем Александром Комкиным и московской группы, которую возглавляет начальник отдела Департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Владимир Рыжов, произошла на границе Орловской и Липецкой области. Участники автопробега посетили мемориальный парк «Знамя Победы». Экскурсоводом стал глава Елецкого района Олег Семенихин, который отметил особую значимость победы Красной Армии в битве за Елец.

Торжественный проезд колонны автомобилей с поднятыми флагами по улицам города активно приветствовали автомобилисты и местные жители. На главной площади Ельца – Красной – прошла встреча команды автопробега с ельчанами и торжественный митинг. Глава города Евгений Боровских в выступлении отметил, что Город воинской славы Елец и елецкий железнодорожный узел в Великую Отечественную войну длительное время были важной базой фронта в районе Орловского плацдарма и Курско-Белгородской дуги. Кроме того, два полевых аэродрома постоянно поддерживали связь с партизанами в брянских лесах и в Белоруссии. Тысячи ельчан участвовали в боевых действиях, свыше 8 тысяч награждены орденами и медалями, несколько жителей города были удостоены звания Героя Советского Союза.

Владимир Рыжов и Александр Комкин в торжественной обстановке вручили главе города и главе района ордена ДОСААФ России «За заслуги» III степени за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Такую же награду за организацию и активное участие в поисковых экспедициях по увековечиванию памяти погибших участников Великой Отечественной войны получила комиссар экспедиционного клуба «Неунываки» им. В. Ширяева Нина Татарникова. Участники автопробега и торжественного митинга почтили минутой молчания память павших и возложили цветы.

Вечером в субботу колонну автомобилей регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области и московских участников международного автопробега ДОСААФ России на границе двух областей с традиционными хлебом и солью встретили воронежские коллеги. Международный автопробег ДОСААФ России продолжается. Его конечным пунктом, куда привезут капсулу с факелом, зажженным от Вечного огня в Брестской крепости, станет в начале июля город-герой Севастополь, сообщили в региональном отделении ДОСААФ России Липецкой области.